Vylepšite si pleť aj postavu mandľami, kešu a pistáciami. Musia však byť v tekutom stave!

Trápi vás ekzém okolo úst alebo nadúvanie? Na vine môže byť kravské mlieko, na ktoré má stále viac ľudí alergiu. Čoraz populárnejšie sú preto mlieka rastlinné, najmä sójové a ryžové. A ešte lahodnejšie sú orieškové varianty. Hoci sú s tučných olejnatých plodín, kalórii, paradoxne, veľa nemajú.

Mandľové mlieko

Hoci pražené mandle sú kalorickou bombou, mandľové mlieko je diétne. Výborne sa hodí do teplých aj studených nápojov, na výrobu zdravých dezertov, palaciniek či obilných kaší. Ak si ho však kupujete v obchode, dávajte pozor, aby ste nekúpili osladené cukrom. A vyberajte maximálne 12 percentné, aby nebolo príliš tučné.

Nie je však problém ani si ho vyrobiť. Stačí ak 250 g nelúpaných nesolených a neporažených mandlí necháte 24 hodín namáčať v čistej vode. Potom ich sceďte, prepláchnite a rozmixujte naozaj nahladko s ďalším litrom čistej vody. Môžete pridať štipku soli, kardamónu, škorice či javorového sirupu. Potom už len sceďte cez husté sitko, prípadne gázu, a môžete podávať.

Kešu mlieko

Je síce tučnejšie, vďaka tomu má však krémovú štruktúru, ideálnu do smoothie, alebo do domácej zmrzliny. A z hľadiska obsahu minerálov je to jedno z najzdravších rastlinných mliek. Neodporúča sa iba tomu, kto má na oriešky alergiu. V obchodoch na Slovensku je zatiaľ skôr raritou, no vyrobíte si ho rovnako ako mlieko mandľové v pomere 1:3.

Pistáciové mlieko

Keď chcete ochutnať tento zelenkavý nápoj, musíte si ho vyrobiť doma Opäť na rovnakom princípe, ako predcházajúce mlieka. Aj pistácie nesmú byť pražené a solené. Aj tak má mlieko špecifickú slano-sladkú chuť, ktorá je skvelá hlavne do smoothie.

