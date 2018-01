Vyhnite sa nálepke zlej milenky: 3 ženské maniere, ktoré chlapi z duše nenávidia

Tak ako ženy, aj muži majú isté predstavy o tom, ako by mal vyzerať dokonalý sex. Ak robíte drahoty, možno ho rajcujete ešte viac. Ak všetko necháte na neho, možno si užije to, po čom túži. Ale čo ak to tak nie je? Aj pri sexe platí všetko s mierou, jedine, že by ste sa chceli stať milenkou, ktorú už v živote nechce vidieť.

Verte si!

Prvý sex je samozrejme aj o ostychu. Ak však patríte medzi ženy, ktoré sa milujú len po tme či potrebujú byť zakryté perinou po uši, muž z vás asi do kolien nepôjde. Verte či nie, ak ste sa dostali až do jeho spálne ste pre neho sexi. Vaše komplexy teda nie sú na mieste a miernu celulitídu, o ktorej viete len vy si chlap ani len nevšimne. Buďte sebavedomá a sex si užívajte bez zbytočných mindrákov. Chlap to vycíti a posledné po čom túži je milenka, ktorá je v neustálom kŕči.

Nesmejte sa!

Ste práve v tom najlepšom a jediné na čo sa zmôžete je silený smiech? Chlapi to z duše nenávidia, ak je čomu pokojne sa zasmejte. Zábava v posteli nie je na škodu, ale zapojiť sa musíte obaja. Inak sa môže stať, že vaše chichotanie nepochopí a zneistíte ho. Chlap naozaj nepotrebuje zvukové efekty, ktorým rozumiete len vy. Vysvetlenie možno pochopí, oveľa pravdepodobnejšie je však to, že to vzdá a vy budete zase raz na ocot. A pri debate s kamarátmi sa bude chichotať on na vás.

Odviažte sa!

Máte za sebou večeru, drink i romantickú prechádzku v meste. Jeho pozvanie domov ste prijali a tak musíte presne vedieť s akým zámerom . Neexistuje nič horšie ako to, keď dáte chlapovi najavo, že máte o neho záujem a keď sa ocitnete v jeho posteli, správate sa ako školáčka. Buď chcete alebo nie. Nerobte zbytočné drahoty, neutekajte pred ním, neschovávajte sa. Sex je to, na čo máte chuť obaja nie? Nechajte sa zviesť a verte, že rad neschopných mileniek sa nerozšíri o vaše meno.

TOTO sa naučiť nedá! 3 veci, ktoré si muži na ženách všimnú takmer okamžite

POTVRDENÉ! Vedci zistili, prečo muži naozaj padajú na kolená viac z blondín

Radšej sa im vyhnite: TOTO sú 3 prekvapiví zabijaci sexuálnej vášne. Verili by ste?