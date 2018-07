Zhnusená Kristína Tormová na luxusnej dovolenke. Neodpustila si ostrý komentár hostí

Len nedávno si spisovateľka a biznismenka užívala radosti kempovania na trenčianskom letisku na Pohode, teraz sa s rodinou premiestnila na Cyprus. Na luxusný hotel a vodný areál s tobogánmi spieva ódy: "Keď nemôžeš uveriť vlastným očiam. Keď sa ti splní obrovský sen. Keď máš toto každý deň pár krokov od seba. Keď máš so sebou milovaných. Keď nič nemusíš, stačí sa ľúbiť a túliť a tobogánovať," napísala komentár k fotografii dvojičiek Matildy a Ely, stojacich pri bazéne.

Fantastická kuchyňa, ale...

Kristína je nadšená aj z jedla - vraj je najlepšie, aké kedy na dovolenke jedla. A nebola by to ona, keby vtipne nepoznamenala, že nepočíta wifonku z núdze v karavane. "Najčerstvejšie, najvoňavejšie, najchutnejšie, lokálne, všeobecné, bárjaké. Asi 20 druhov šalátov - tí, čo viete o mojej závislosti na zelenine, viete, čo to pre mňa znamená. Neuveriteľné chute pokombinované, zázraky chutí objavujem," podelila sa so svojimi gurmánskymi zážitkami. A pridala aj pár fotografií miestnych sladkostí. Pochválila tiež čistotu.

Nebude sedlák

Jedno jej však veľmi vadí! A pomenovala to veľmi priamo. Ide o vyhadzovanie potravín, o odpad: "Jediné, čo nedávam je ten waste naokolo. Ľudia si naberajú niekoľko tanierov a zjedia tak tretinu a ostatné sa vyhodí. Nuž taký rezort je waste jak prase, ale je na nás, či sa budem chovať jak prasa a sedlák, alebo si naložím to, čo zjem," zhodnotila sympaticky Kristína.

Okrem toho, že sa bude chovať k jedlu civilizovane a úctivo aj uprostred bohapustého obžerstva, urobí niečo pre životné prostredie: "Odmietnem plastovú slamku do džúsika... aspoň. Na začiatok..." oznámila.

Super. Totiž nevinne vyzerajúce slamky sú obrovským problémom pre životné prostredie, nedajú sa separovať, recyklovať, vyprodukujeme ich tony a rozkladajú sa stovky rokov. Mnoho z nich skončí v oceánoch. Plastové poháre a slamky zakázala napríklad používať v rezidenciách kráľovskej rodiny aj kráľovná Alžbeta II..

Mimochodom, vedci vypočítali, že globálny turistický ruch znečisťuje našu planétu viac ako sme si doteraz mysleli - lietadlá, lode, prevádzka obrích hotelov, honba za zážitkami v exotike, to všetko extrémne ničí našu Zem. Aj Kristína teda zanechala uhlíkovú stopu v oblakoch. A musí sa dostať aj naspäť. Nuž, zlatá ekologická Pohoda...

Čo si myslíte o dovolenkovom plytvaní potravinami vy?